Riik paneb ASi Eesti Teed avalikule enampakkumisele

Eesti Teede loomise otsus sündis MKMi teatel 2012. aastal olukorras, kus hooldeturu erastamisega ei olnud selleks ajaks kaasnenud efektiivset konkurentsikeskkonda. Tollal sõlmitud sisetehingu leping andis riigile vajalikud teadmised nii hooldetööde kulupõhistest hindadest kui aitas kaasa hooldeturu korrastamisele tervikuna.

"Hooldeturu korrastumise tulemusena tekkis tihe konkurentsikeskkond, riigile soodne hinnatase ning kadus vajadus hoida riigi omanduses ettevõtet valdkonnas, kus turutingimustel tegutsevad edukalt ka eraettevõtjad," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eesti Teed on ministri sõnul tõestanud oma elujõulisust ka vaba turu tihedas konkurentsikeskkonnas. "Ettevõte on kasumlik ning õige hetk on selle võõrandamiseks erakapitalile. Riigi ülesandeks jääb edaspidi võimalikult atraktiivse ettevõtluskeskkonna tagamine selles sektoris," lisas Aas.

Avaliku enampakkumise alghind on 16,9 miljonit eurot. Eesti Teed võõrandatakse esialgse ajakava järgi selle aasta teises kvartalis. Riigieelarves pole hetkel arvestatud Eesti Teedest saadava tuluga, kuna müügi lõpphind saab selgeks tehingu sõlmimisel.

Võõrandatava ettevõtte põhiline tegevusvaldkond on suvine ja talvine teede korrashoid. Lisaks tegeletakse ka teede ehituse ja remondiga. Eesti Teede asumisel liideti viis teehooldele spetsialiseerunud äriühingut: AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed.