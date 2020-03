Riik paneb kaldu vajuvale majandusele alla kahe miljardi eurose toe

Eilsel valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas, et kaks miljardit eurot – 7% SKP-st – süstitakse majandusse, et leevendada kriisi algfaasi ehk tagada võimalikult vähe pankrotistumisi ja suunata majandus uuesti tõusuteele. Võrdluseks: selle summaga saaks valmis ehitada Rail Balticu Eesti trassi ja raha jääks ülegi. Teine võimalus oleks ehitada kolm Auvere elektrijaama või tellida Poola laevaehitajatelt Suurde väina sõitma 63 uut parvlaeva.

Rahandusminister Martin Helme sõnas valitsuse pressikonverentsil, et rahakülv on alles meetmetepaketi esimene osa. Järgmise kuu keskpaigaks on tal ülesanne esitada valitsusele lisaeelarve, kus on pikema mõjuga meetmed, nagu investeeringud ja maksumuudatused.