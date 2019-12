Riik paneb raha riskantsetesse äriideedesse

Rahapesu tõkestamiseks vajalike protseduuride lihtsustamine, logistikasektorist paberimajanduse kaotamine, ravi- ja pensionikindlustus e-residentidele ning tootmisjäätmete info koondamine ühele platvormile on need neli ideed, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on suvest saadik otsinud. Programmi Accelerate Estonia kaudu oli eesmärk leida lahendusi probleemidele, mis puudutavad nii avalikku kui ka erasektorit.

Nüüd peavad ideede autorid jõudma vähem kui aastaga vettpidava äriplaanini, et siis jätkata investorite kaasamisega erasektorist. Selleks saab iga tiim kasutamiseks kuni 150 000 eurot, mis tuleb riigieelarvest ja on ette nähtud just selleks, et uuenduslikke algusjärgus äriideid toetada.

"Kui projektijuht üheksa kuu pärast seda ideed poliitikutele, ametnikele või avalikkusele tutvustab, siis peavad kõik täpselt aru saama, mida teha tahetakse, mis tulu sellest võiks kõigile tulla ja mis on edasine plaan," ütles majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi. "Ja kui meile enne üheksa kuu täitumist tundub, et selle või teise projektiga me ei liigu edasi nii kiiresti kui sooviksime, siis loomulikult oleme kiirelt valmis tegema korrektuure."

Tegu on riskantse investeeringuga, mis võib tulu tuua, aga ei pruugi. Lubi tunnistas, et üsna tõenäoliselt ei pääse kõik neli meeskonda esimesest ringist edasi.

"Nagu startup-maailmas tihti on, väga paljud ideed ei jõua kuhugi. Ma loodan, et oleme valinud piisavalt head ideed, aga kui minu käest otse küsida, kas ma usun, et kõik neli jõuavad lõpuks küpsusfaasi, siis ma kardan, et mitte, aga loodan, et vähemalt enamik jõuab sinna."