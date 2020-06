Riik peatab järgmisest kolmapäevast teise samba sissemaksed. Loe, mis selle kohta teadma peab

Kui teen oktoobris avalduse 2% makse mittetasumiseks, kas siis minu novembri palgalt, mis makstakse välja detsembris, peetakse veel makse kinni või mitte?

V: Ei peeta. Kui esitad oktoobris avalduse makse mittetasumiseks, siis alates detsembrist 2% makset kinni ei peeta. See tähendab, et kõigilt väljamaksetelt, mida sulle tehakse detsembris, ka novembri palgalt, kui selle väljamaksmine jääb detsembrisse, 2% makset kinni ei peeta.

Kas on üldse mõtet makseid teha, kui pensionifondide tootlus on ju negatiivne?

V: Pensioni kogumine teises sambas on pikaajaline protsess, mis kestab aastakümneid. Selle jooksul leiab aset nii finantsturgude tõusu kui languse perioode. Turgude kõikumise vastu aitab kõige paremini järjepidev investeerimine ehk teise sambasse sissemaksete tegemine. Sellisel juhul ostetakse pensionifondi osakuid nii turu põhjas, kus hinnad on madalad, kui üleval, kus hinnad on kõrged. Kui investeerida ainult siis, kui hinnad on kõrged, ei saa inimene täit kasu järgnevast kasvuperioodist ja tema pikaajaline tootlus jääb turu keskmisele alla. Seepärast on palgalt 2% maksete tegemist mõttekas jätkata.

Kas saaksin ise suurendada oma 2% makset?

V: Ei. Oma palgalt tehtavat 2% makset suurendada ei saa.

Kas teise samba maksed, nii inimese palgalt kui sotsiaalmaksu arvelt jätkuvad 2021. aasta septembrist automaatselt kõigil?

V: Jah, tavapärased maksed taastuvad 2021. aasta septembrist automaatselt ja teise sambaga liitunud inimesed selleks eraldi mingeid avaldusi esitama ei pea.

Kuidas kompenseerib riik sotsiaalmaksust 4% maksete mittetegemise neile, kes samal ajal oma palgalt 2% makset edasi tegid?