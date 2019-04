Riik peatas ebaseadusliku ehitustegevuse Sõnajalgade Aidu tuulepargis

Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna Aidu tuulepargi arendajal puudub kehtiv ehitusluba. "Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja," ütles TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

TTJA väljastas ettekirjutuse arendajatele 12.04 elektroonselt ja toimetas selle täna ka füüsilisel kujul kohale. Juhul, kui arendaja jätkab ehitustegevust ettekirjutusele vaatamata, on TTJA-l võimalik neid trahvida kuni 64 000 euro ulatuses.

Peavad ehitustegevust seaduslikuks

„Täna päeval sisenes ilma etteteatamata meie Aidu tuulepargi arenduse territooriumile Tehnilise Järelevalve Ameti ametnik ja nõudis meie tuulepargi arenduse viivitamatut lõpetamist,“ kommenteeris Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

„See on pretsedenditu ja jõhker samm, kuivõrd meil on olemas kõik load ja kõik õigused oma tuulikute püstitamiseks. Kohalik omavalitsus on korduvalt kinnitanud, et meil on olemas kehtiv ehitusluba ja kõik vajalikud kooskõlastused ning õigused tuulikute püstitamiseks,“ kommenteeris Sõnajalg.

Eleoni arvates on kogu protsessi taga kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu, kellel on tekkinud mingi isiklik agenda nende suhtes. „Oleme üritanud teha kaitseministeeriumiga igakülgselt koostööd, et lahendada vastasseisu meie tuulepargi arendusega," märkis Sõnajalg.