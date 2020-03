Riik süstib Eesti Energia õlitehasesse raha kriisi ja ülimadalate naftahindade kiuste?

Nii mõnigi Ärilehega vestelnud allikas väljendas valitsuse käigu üle nõutust. Kas praegu on tõesti parim aeg riigikapitalismi toita? Olukorras, kus nafta hind on ülimadal, kõikudes 20 dollari piirimail, ja riigi abi on vaja mis tahes muus sektoris, arvab valitsus, et õlitehasega tuleb edasi liikuda? Kui see on kasumlik investeering, siis miks ei ehita Eesti Energia seda eraäridega samadel alustel ehk kogunenud kasumi ja pangalaenuga?



Reitinguagentuur Moody’s möönis veebruaris järjekordselt, et jätab Eesti Energia hinde Baa3-le ehk viimasele piirile n-ö hea ja halva ehk rämpsreitingu vahel. Kui poleks riiklikku garantiid, oleks reiting kolm astet madalam. Kapitalisüst on kasulik ka riigile endale, sest hiljem saab ettevõttest dividende võtta ja praegune rahajagamine läheb kirja investeeringu, mitte riigieelarve kuluna.