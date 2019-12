Riik tahab luua pangakontode registri

Kõikide rahapesu tõkestamisega seotud seadsuseelnõude tõhus menetlemine riigikogus on oluline, sest juba 2021. aasta sügisel ootab Eestit ees Moneyvali uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas riik rahapesu tõkestavaid seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. "Me peame riigina pingutama, et see hindamine edukalt läbida. Mul on tunne, et Eestis alahinnatakse seda võimalikku riski, et Eesti võib sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on oma tagajärjed nii riigi mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele," ütles Martin Helme.