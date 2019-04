Riik tahabki Aidut Eesti Energia kätte mängida? Oidsalu vihjas, et tuulepark tuleb, aga mitte "nende arendajatega"

Kuigi seni on peetud Ida-Virumaal Aidu tuuleparki arendavate Sõnajalgade väiteid – nagu takistataks neil seal arendustegevust mitte julgeoleku kaalutlustel, vaid pigem sellepärast, et riik tahaks nende asemel näha seal toimetamas riigifirmat Eesti Energiat –, pehmelt öeldes absurdseteks, võib sel siiski teatav tõepõhi all olla.

„Need tuulikud, mis seal püstitatakse, on ju märgatavalt kõrgemad, kui see, mis sai kokku lepitud,” põhjendas kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu eileõhtuses TV3 uudistesaates „Seitsmesed”, miks ministeerium on vastu Sõnajalgade Eleoni tuulikute püstitamisele Aidu tuulepargis.

Tuulepark võib Aidusse tulla küll

Tema sõnul on see kõrguste vahe võrreldes ühe tuulikuga, mis on tänaseks Aidus püsti pandud, 35 meetrit. „Ja see vahe on väga suur vahe. Sellepärast, et see tuulik asub väga lähedal meie erinevatele seiresüsteemidele – nii õhuseireradarile kui signaalluuresüsteemidele,” rääkis Oidsalu. Samas aga ei välistanud kaitseministeeriumi ametnik, et tuulepark Aidusse siiski tuleb.

„Tuuleenergia arendamine Aidus ja nende praeguste arendajate saatus ei ole omavahel üksühele seotud. On täiesti võimalik, et teatud kompensatsioonimeetmete rakendamisel – juhul kui neile leitakse ka sobilik rahastusmehhanism –, on tulevikus Aidus ka tuulepark püsti,” märkis Oidsalu, kes on seni olnud väga kindlal seisukohal, et riigi julgeoleku huvides on uute tuuleparkide rajamine Ida-Virumaale raskendatud, et mitte öelda võimatu.