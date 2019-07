Riik toetab Kagu-Eesti ettevõtlust kahe miljoniga

Toetust saavad taotleda Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsevad mikro- või väikeettevõtjast äriühingud, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud.

„Kagu-Eesti on väga looduskaunis ja kultuuririkas piirkond, mis on oma keskkonnalt imeline koht elamiseks. Ometi jääb Valga-, Võru- ja Põlvamaal elanikke järjest vähemaks," nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Piirkond ei hiilga töövõimalustega ning elanike sissetulek on võrdlemisi madal, samuti on sealne majandusareng pigem tagasihoidlik." See ongi tema sõnul kahjuks sageli põhjuseks, miks Kagu-Eestist ära kolitakse.

„Kagu-Eesti piirkonna ja ettevõtluse arengule ning mitmekesisemate, parema palgaga töökohtade tekkele kaasa aitamiseks on riik kavandanud aastateks 2019-2023 Kagu-Eesti programmi, millest ühe suunana toetatakse piirkonna ettevõtlust," ütles minister Jaak Aab.

„Toetuse abil saavad ettevõtjad liikuda väärtusahelas kõrgemale ehk keskenduda enam tootearendusele ning kallimate toodete ja teenuste pakkumisele," ütles RTK toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila.

Tootlikkuse kasvu kaudu aitavad tegevused ühtlasi kaasa maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohtade arvu kasvule toetust saanud ettevõtetes. Seetõttu toetatakse meetme raames innovatsiooni- ning toote- ja teenusearenduse tegevusi, investeeringuid tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks, samuti turunduse ja müügiarenduse tegevusi. „Nii loodame pakkuda kohalikele inimestele paremaid elutingimusi ja pidurdada rahvastiku väljarännet," lisas Merila.