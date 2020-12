Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjate arendusprojekte 690 000 euroga

„Meile tuli mitmeid häid projektitaotlusi, mille abil saavad Kagu-Eesti ettevõtted oma tootmismahtu kasvatada. Ettevõtjad soovivad soetada tööstusroboteid, laiendada oma tootmishooneid ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, mis aitavad tõsta nende ekspordivõimet,“ ütles riigi tugiteenuste keskuse projektikoordinaator Siret Soonsein.

Ettevõtjad said Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmest taotleda toetust kuni 50 000 eurot, et edasi arendada oma tooteid või teenuseid, tõsta teenuse- või tootmismahtusid ning tootmist automatiseerida. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti kogukuludest.

Toetust saavad on kaheksa Võrumaa, neli Põlvamaa ja kolm Valgamaa ettevõtet. Võrumaalt toetati osaühinguid Roosiku, Meisli, ART ML, QTH, Estelaxe, Kütioru puhkekeskus, Sisustuskoda ning aktsiaseltsi Võru Hallid. Põlva maakonnas saavad toetust aktsiaselts Cista ning osaühingud Snow & Wakeboard Solutions, Estopuit ja Ecosauna Project. Valgamaal osutusid edukatest taotlejateks osaühingud Chaga, Zacman ning Astormat.

„Hästi koostatud ja läbi mõeldud projektitaotlusi toetame hea meelega, sest sellega saame kaasa aidata Kagu-Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisele,“ rõhutas Soonsein. Toetusi rahastatakse rahandusministeeriumi Kagu-Eesti programmist.