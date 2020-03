Riik vabastab pooleks aastaks viiruse tõttu kõik sadamatesse tulevad laevad veeteetasudest

Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud eelnõu seletuskirjast selgub, et seadusemuudatusega muudetakse meresõiduohutuse seadust ajavahemikuks 1. aprill kuni 30. september 2020 ning vabastatakse kuueks kuuks veeteetasu maksmisest sadamasse sisenevad laevad.

Vabastus antakse kõikidele laevadele sõltumata laevaliigist ja lipust, mille all laev sõidab. Sellega koheldakse võrdselt kõiki laevu, mis sel perioodil sadamat külastavad. „Kuivõrd meretransport on COVID-19 pandeemia ajal ainus häireteta toimiv transpordiliik, siis on kehtestatav muudatus vajalik, et säilitada kauba- ja vajalik reisijatevedu meritsi,“ seisab seletuskirjas.

Laevadele, mis tulevad ainult reidile, veeteetasu arvestuses midagi ei muutu vaid jätkub vastavalt praegu kehtivatele seaduse sätetele.

Seletuskirjas märgitakse eelnõu majandusliku mõju kohta, et kehtestatav veeteetasu määr 0 eurot pooleks aastaks mõjutab positiivselt reedereid ja laevade operaatoreid.

„Null-eurose veeteetasu kehtestamine sadamat külastavatele laevadele kuueks kuuks vähendab veeteetasu eest laekumist 2020. a eelarvesse umbes 10 miljoni euro võrra, mis on väike osa merendussektori kogupanusest,“ ,märgitakse seletuskirjas.

Merendussektorist on netolaekumine riigikassasse olnud pidevas kasvutrendis. Näiteks 2018. a stal oli netolaekumine 200 miljonit eurot ja maksulaekumisi üle 200 miljoni euro.

„Veetasu viimisega 0-ni annab riik jõulise positiivse sõnumi nii oma ettevõtetele kui ka kogu maailmale. Sellega tagatakse merendussektori elujõulisus ning võimalus tulla kriisist välja märgatavalt tugevamas positsioonis olles,“ seisab seletuskirjas.

