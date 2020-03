Riik võib hakata linnadevahelisi bussiliine kommertsvedajatelt üle võtma

Kolmapäeval jätsid Eesti bussifirmad ära 483 reisi. Bussifirma Lux Express tegi valitsusele ettepaneku peatada kogu linnadevaheline bussiliiklus.

Mitte küll peatamise, aga hõredamaks tegemisega on turg tegelikult ise hakkama saanud.

Eriolukorra esimesel päeval jäi kaugliinidele alles 60 protsenti reisijatest, täna reisib veel ainult iga viies inimene. Vedajad reageerisid sellele kiiresti. Näiteks Taisto bussid seisavad juba neljandat päeva.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ütles ERR-ile, et linnadevaheline bussiliiklus päris katkega ei tohi: "Kui meil tekib olukord, et ärajäänud kaugliin teenindas suures osas inimesi, kes liikusid tööle-koju, siis ühistranspordikeskustega koostöös me asendame need liinid avalike kaugliinidega."

Praegu on selliseid näiteid veel vähe.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase: "Meil on üks liin, mis sõidab Karksi-Nuiast Pärnusse. Selle liini oleme seoses sellega, et Taisto lõpetas üldse vedamise, pikendanud läbi Märjamaa Tallinnasse tänasest. Ja maksamegi kinni selle sõidu."