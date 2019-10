Riik võib hakata rafineerimistehase üheks omanikuks

Edasi arutatakse, kas riigi toetus võiks tulla tasuta kvoodina, laenuna või peaks riik hakkama hoopis tehase üheks omanikuks. Et põlevkiviõli väävlisisladust alla saada, on õlitootjad ehk riigifirma Eesti Energia koos erakapitalile kuuluva VKG ja Kiviõli Keemiatööstusega pidanud juba pikalt plaani rajada õli eelrafineerimise tehas.

600 miljoni euro suurune hiigelinvesteering aitaks tõsta peamiselt laevakütustena kasutatava põlevkiviõli konkurentsivõimet maailmaturul. Plaani on kiitnud ka valitsus, kuid selget jah-sõna pole rahalise toetamise kohta öeldud. Otsust ei sündinud ka täna koos käinud valitsuse kliima- ja energiakomisjonis, kuid edasi siiski liiguti.

"Kui siiamaani oli teema selles, kas me toetame seda läbi tasuta kvootide, siis täna leidsime, et arutaks ka neid võimalusi, kus me lihtsalt ei anna tasuta vahendeid, vaid püüame saada olukorda, kus avalik sektor ka midagi tagasi saab," kommenteeris esmaspäeval Taavi Aas.

