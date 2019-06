Riik võib kõige varem juba augustis Sõnajalgade tuulepargile lammutamiskorralduse anda

TTJA juht Kaur Kajak rõhutas, et amet on Sõnajalgade tuulepargi asjus teinud 2,5 kuu jooksul erakordselt palju tegevusi ning nende mõõtetulemused näitavad, kuidas püstitatud tuulikute kõrgus erineb lubatust 35 meetri võrra ehk et lubatud 185 meetriste tuulikute asemel on kõrguseks 202 meetrit ning koos massiivse killustikupadjaga (mille kohta pole väidetavalt ühtegi ehitusdokumenti esitatud) on kõrgus lausa 220 meetrit. "35 meetrit on 10-korruselise maja kõrgus," piltlikustas ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. TTJA mõõtmiste järgi on ainuüksi killustikupatjade kõrgus vahemikus 17-25 meetrit.

Kajaku sõnul on arendajatel nüüd võimalus kuu aja jooksul omapoolsed selgitused ja dokumendid esitada. Aruandmise aega võib pikendada veel kuu aja võrra, aga kui arendajatelt ikkagi vajalikke selgitusi ei saada, võib TTJA juba augustis anda välja korralduse tuulikud maha võtta. Eelkõige peavad omavahel kompromissile jõudma Sõnajalad ja kaitseministeerium, mis on nii kõrgete tuulikute püstitamise vastu, sest need segavad piirivalveradarite tööd.

"Tuulikutega kaasnevad kaht sorti ohud," loetles Kajak. "Ehitis peab olema stabiilne ja peab kandma endale mõeldud raskust - me räägime killustikupadjast, mille kohta pole ühtegi dokumenti. Vundament on aga ehitise kõige olulisem osa. Kui vundament on mittevastav, siis kogu ehitis on ohtlik ja mittevastav.