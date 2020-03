Riik võiks teha aastast pikemaid võlakirju. Senistel tingimustel võlakirjad keskpangas tagatiseks ei sobi

Pangad nende tagatisel Euroopa Kespkangast laenu ei saa.

"Probleem oli tehniline, mitte sisuline. Nimelt registreeriti võlakirjad EVK’s kuid Euroopa Keskpanga juures ei olnud EVK lisatud „tunnustatud väärtpaberiregistrite“ nimekirja. Lisaks ei olnud täidetud hinna näitamise tingimus, kuna võlakirjad ei olnud igapäevaselt noteeritud. Põhjuseks esmakordne, väike ja lühiajaline emissioon, mille kõik ostsid investeerimise eesmärgil," ütles LHV Panga finantsjuht Meelis Paakspuu. "Samas saime täna (reedel, toim.) Eesti Pangalt sõnumi, et Euroopa Keskpank on teemaga tegelema asunud ning on ootus, et varsti see pantimisvõimalus Eesti riigi poolt emiteeritud võlakirjadele lisandub.



“Euroala keskpankadel on palju tingimusi, millele võlakiri peab vastama, et keskpank saaks seda varana aktsepteerida. Eesti valitsuse praegused lühiajalised võlakirjad ei sobi keskpanga jaoks tagatiseks, sest need pole noteeritud ei börsil ega euroala keskpankade poolt aktsepteeritud mittereguleeritud turul," ütles Eesti Panga finantsturgude osakonna riskispetsialiast Gerlyn Peetson. "Börsil või keskpankade aktsepteeritud mittereguleeritud turul noteerimine annab keskpangale signaali, kui palju see võlakiri tagatisena väärt on. Samuti on noteeritud võlakirja vajadusel kergem müüa.”