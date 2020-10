Riiki kirunud Osula kahekordistas kasumi

Mootor Grupi müügitulu ulatus 2019. aastal 53,4 miljoni euroni. Kontserni puhaskasum suurenes aastaga 136 protsenti, 2,9 miljoni euroni, kirjutab Äripäev.

Mootor Grupi omanik on Hugo Osula, kes võttis 2019. aastal ettevõttest omanikutulu 827 000 eurot. Samuti on tehtud ettepanek maksta järgmisena dividendideks 300 000 eurot, kuid kasumi jaotamise otsuse kinnitust pole majandusaasta aruandesse märgitud.

Loe pikemalt Äripäevast.

Ettevõtte 2019. aasta majandusaruadne kohaselt kuuluvad Mootor Grupi kontserni kuuluvad alates 2017. aastast mobiilsusteenust arendavad Lux Express Estonia AS ja SEBE AS koos tütarettevõtetega, Busland OÜ ja SEBE AS sidusettevõte Milrem LCM AS, kes arendab militaarvaldkonda. Kontserni juhtimine toimub Eestis, teenuseid müüakse Põhjamaades, Soomes, Venemaal, Balti Riikides, Poolas ja Saksamaal.

"2019 a. tegevusaasta oli stabiilse arenguga edukas aasta, kus keskenduti organisatsiooni stabiliseerimisele, efektiivsemaks muutmisele ja uute äriliste väljakutsete kaardistamisele," kirjutatakse Mootor Grupi aastaaruandes.

Olulisemate aasta sündmustena tuuakse aruadnes välja, et kogu piletitulul toimivat liiniliiklust opereeriti Lux Expressi toote all. Kokkuvõtteks võib konstateerida, et tugevnes ettevõtte positsioon kolmel põhiturul, Balti Riikide pealinnade vahel, Eesti sees ja Peterburist algavatel liinidel. Tallinn Tartu liinidel toodi turule terviklik Lux Expressi poole- ja täistunni ekspressi toode. aasta teisel poolele asutati ettevõte Minskis. Aasta kujunes kokkuvõttes väga edukaks.

SEBE aasta oli kahjumlik

SEBE lõpetas Tartu linnaliikluse opereerimise, samas oldi edukad hangetel Harjumaal ja Pärnu maakonnas, kus saavutati tugev turupositsioon. SEBEle kujunes aasta kahjumlikusk seoses suurte kuludega võidetud hangetel liiniliikluse alustamisega ja Tartu liikluse sulgemisega.

"SEBE majandustegevusele tekitas olulist majanduslikku kahju tasuta transpordile üleminek kohaliku bussiliikluses. See tõi kaasa otsuse esitada hagi maanteeameti ja Ida Virumaa ÜTK vastu Ida Virumaal saamata jäänud tulu kompenseerimiseks riigi pool, millele veel aasta lõpuks lahendust ei ole leitud," seisab aastaaruandes