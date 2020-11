Riikliku praamifirma uus juht tuleb Eesti Energiast

Indrek Randveeril on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Hetkel töötab ta Eesti Energia koduturgude müügi- ja kliendikogemuse direktorina ja on nõukogu liige ettevõtetes ASi Bankish ja AS Finora Capital.

Indrek Randveerile kuulub kinnisvara arenduse ja juhtimisalase nõustamisega tegelev ettevõte Randvest OÜ. Varasemalt on ta töötanud juhtivatel kohtadel erinevates Eesti ettevõtetes, sh OÜs Microsoft Estonia, ASis Starman, olnud ASi Estonian Air kommertsjuht ja juhatuse liige ning täitnud üle 12 aasta ka ASi EMT juhatuse liikme ja müügidirektori kohuseid. Indrek Randveer ei oma ASi Tallinna Sadam aktsiaid.

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, teised juhatuse liikmed on laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla.

TS Laevad korraldab parvlaevaühendust mandri ja suursaarte vahel parvlaevadega Leiger, Piret, Tõll, Tiiu ja Regula.

Senine juht Jaak Kaabel lahkus TS Laevadest septembri keskel.