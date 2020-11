Riiklikust postifirmast eraldus idufirma, mida hakkab juhtima endine Eesti Posti juhatuse liige

AS-i Eesti Post ainuaktsionäri erakorralisel üldkoosolekul kinnitati ettevõtte strateegilised arengusuunad järgmiseks viieks aastaks ning ühe muudatusena otsustati infoäri (e-arved) eraldamine tütarettevõtteks. Senise infoäri valdkonna teenuseid hakkab alates 01.01.2021 pakkuma Eesti Posti tütarettevõte Finbite OÜ. Eraldusprotsessi aitas läbi viia ettevõtte juriidiline partner Advokaadibüroo KPMG Law.

Eesti Posti nõukogu esimees Sten Soosaar lisas, et kuna Eesti Postil on kavas oma tegevus fokusseerida kvaliteetsete postiteenuste arendamisele, siis selleks, et e-arvete äri saaks ka edaspidi vajaliku tähelepanu ja hoole, sündis otsus eraldada see ettevõtte põhitegevusest.

Finbite OÜ juhatuse liikmena asus ametisse endine Eesti Posti juhatuse liige Ahto Pärl. „Usun, et infoäri suudab eraldiseisva ettevõttena kliente oluliselt paremini teenindada ja seeläbi ka rohkem väärtust pakkuda,“ selgitas Pärl.

Laiemalt tuntud Omniva arvekeskus tegutseb uuest aastast Finbite arvekeskuse kaubamärgi all. Lisaks uuele ettevõttele on läbitud täielik identiteedi uuendus sh uus nimi, logo ja äsja valminud viiekeelne kodulehekülg. Pärli sõnul on Finbite arvekeskuse eesmärk kasvada nii koduturul kui ka globaalselt ja täna on selleks olemas väga hea stardipositsioon.

Omniva arvekeskuse klientide jaoks ei muutu midagi. Kõik lepingud viiakse üle Finbite OÜ-le ja tingimused jäävad samaks. „Tulevikus on meil plaanis investeeringud tootearendusse, mis toovad kliendi jaoks kaasa mitmeid uusi tehnilisi lahendusi ja mugavusi,“ lisas Pärl.

Omniva kaubamärki kasutav AS Eesti Post on riigile kuuluv äriühing, mis kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Ettevõte pakub posti-, paki- ja infoäri ning rahvusvahelise transiidi teenuseid.

Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Eesti Post ka AS Maksekeskus, Leedu tütarettevõte UAB Omniva LT, Läti tütarfirma SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11. Alates 2021 jaanuarist osutab fintech teenuseid Eesti Posti uus tütarettevõte Finbite OÜ.