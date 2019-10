Riina Sikkut: loomulikult võimaldab valitsus inimestel 17 aasta jooksul säästetu välja võtta just enne kohalikke valimisi

Riina Sikkut Foto: Madis Veltman

Riigikogu liige Riina Sikkut (SDE) kritiseerib täna avalikustatud pensionireformi eelnõud, juhtides tähelepanu, et reformi täielikku määramatust näitab see, kuidas eelnõu seletuskirjas arvestatakse nii võimalusega, et keegi teise samba sääste välja ei võta kui ka sellega, et kõik sambast lahkuvad. Sikkut toob välja ka seose, et kui eelnõu suudetakse plaanipäraselt vastu võtta, siis on väljamaksetega alustamise aeg (jaanuar 2021) lähedal samal aastal toimuvate KOV valimistega.