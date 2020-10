Rikas mees töötas aastakümneid vaeseks saamise nimel. Lõpuks on ta saavutanud edu

Ettevõtelik ameeriklane Chuck Feeney töötas end varakult miljardäriks, kuid siis võttis eesmärgiks vaeseks saada. Ta on selle nimel meeletult pingutanud. Nüüd 89-aastasena on endine miljardär saavutanud edu ja ta kontojääk on nullilähedane. Selline anti-Trump võiks olla paljudele eeskujuks, kirjutab Süddeutsche Zeitung.

End filantroopia James Bondiks nimetav mees on viimased 38 aastat pühendunud vaeseks saamisele. Ta on selle peaaegu saavutanud, kinkides heategevuseks enam kui kaheksa miljardit dollarit.

Igaüks teab lennujaamades asuvaid maksuvabasid poode, kuid vähesed teavad, et selle asutajate hulka kuuluv Feeney on teeninud sellist äri asutades miljardeid, millest on raske lahti saada.

„Temasuguseid on planeedil mõni üksik," lausus sõbra kohta USA suurinvestor Warren Buffett. Enamuse inimeste eesmärk on saada rikkaks või vähemalt nii rikkaks, et hästi elada.

Neli aastakümmet on ta tegutsenud selle nimel, et täita oma eesmärk - et surres oleks kontol null.

„Alati on keegi, kes abi vajab," lausus Feeney. „Sellised inimesed ei lõppe kunagi otsa."

Sedasi on Feeney kinkinud ligi neli miljardit dollarit ülikoolidele, sealhulgas oma õpingukohale Cornelli ülikoolile miljard dollarit. Ta õppis seal Korea sõja järel, kui pöördus USA lennuväes raadiooperaatorina töötamise järel tagasi. Oma Iiri juurtega ameerika perekonnas oli ta esimene, kes üldse ülikooli sai. Õpinguid rahastas ta võileibu tehes ja neid kaasüliõpilastele müües. Ülejäänud miljardid on kulunud inimõiguste gruppide rahastamiseks, kes saavutasid rahu Põhja-Iirimaal, võitlevad surmanuhtluse kaotamise ja USAs kõiki hõlmava tervisekindlustuse nimel. Viimast tuntakse Obamacare'i nime all.

Aga miks ta seda kõike teeb?

„Rikkus toob kaasa vastutuse," on mees korduvalt öelnud. „Inimesed peavad selleni ise jõudma ja osa oma elustandardist sellele kulutama, et kaasinimestel oleks parem elada. Muidu ei lahenda me kunagi järgmiste põlvkondade probleeme."

Sugugi mitte kõik rikkad inimesed ei mõtle sedasi. Koroonakriis on rikastanud miljardäre kogu maailmas. Pandeemia ajal on nad saanud kümne protsendi võrra rikkamaks, mis teeb umbes 600 miljardit dollarit. Kokku on miljardäridel rikkust 10,2 triljoni dollari ehk 8,7 triljoni euro väärtuses.