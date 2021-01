Rikas tehnoloogiaettevõtja asub enda arendatavasse saaremaailma elama

Nüüd pühib mees California tolmu jalgadelt ja tema uueks põhiliseks elukohaks saab Lanai. Ühtlasi kolib 1977. aastal asutamisest peale Silicon Valleys asunud Oracle peakontori Texase osariiki.

Ellison saatis hiljuti töötajatele kirja, kus teatas, et kolib ära Hawaii osariiki ning hakkab sealt tööle Zoomi kasutades.

Hawai saarestiku 365-ruutkilomeetrise väikseima asustatud saarekese tegi tuntuks James Drummond Dole läbi ananassikasvatuse. Ta ostis 1922. aastal saare 1,1 miljoni dollari eest. Dole muutis sisemaa istandusteks, ehitas teed, sadama ja arendas väikelinna. 1930. aastal elas saarel ligi 3000 inimest, kellest peaaegu kõik olid Dole'i palgal. Saar eksportis aastas 65 000 tonni ananasse. Dole aednikud hoolitsesid töötajate eluasemete haljastuse eest. Dole'i motto oli, et rõõmsamad töötajad kasvatavad paremaid ananasse.

Ellison arendab seda ideed edasi. Koroonapandeemia alguses, kui paljud saare ärid suleti, teatas Ellison, et maksab tema Lanai ärides töötavatele inimestele kogu palga ja muud hüvitised. Ta on saare 3200 elanikust enamusele tööandjaks.

Miljardärile kuulub kolmandik saarel asuvatest majadest, suurim toiduainete kauplus ja kord kuus ilmuv ajaleht. Ellisoni oma on ka veekompanii, surnuaed ning ta peab läbirääkimisi elektrivõrgu ostmiseks. Linnas asuv ujula, kino, kaks golfiväljakut ja kolm hotelli on samuti tema omad.

Saarel on vähe ärisid, mis pole Ellisoni omad. Nendeks on bensiinijaam, kaks panka, üks hoiu-laenuühistu, rendiautofirma ja üks kohvik.

Kui eelmine omanik kuulutas välja Lanai müügi, muutusid elanikud murelikuks. Kui saare oleks ostnud mitu omaniku, oleks sinna võinud kerkida suured hotellid ja see oleks hävitanud saarel elamise idülli. Levima hakkasid kõikvõimalikud kuulujutud. Küll pidi ostma saare vene oligarh, siis jälle mõni šeik. Ja lõpuks ostis saare Ellison.

Saare kasvu on aastaid piiranud magevee puudus, mis ei võimalda suuremat elanikkonda. Ellison ehitab moodsa merevee mageveeks töötlemise tehase. Ellison unistab, et saare elanike arv kasvaks 6000-ni, kirjutab Celebrity Net Worth. Räägitakse, et saare tulevik on jätkusuutlikul tiikides kalakasvatusel.