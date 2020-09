Rikkad on oma raha pärast tõsiselt mures ja ostavad kalleid kortereid

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et ehkki majanduskeskkond on ärev, siis pole raha ilmast otsa saanud. „Enamgi veel, paljud varakad inimesed on hakanud ülemaailmse pandeemia käigus filosofeerima, et elatakse vaid üks kord ning seetõttu ei peljata ka segastel aegadel suuri summasid kulutamast," selgitas ta. „Tallina vanalinnas Laial tänaval osteti augustis enam kui 200 m² suurune luksuskorter ligi 1,2 miljoni euroga, samas suurusjärgus tehti augustis tehing ka R. Tobiase tänaval, lisaks on ka juba septembrist üks sarnane tehing teada," sõnas ta.

„Keskmisele inimesele tundub see võõrana või isegi häirivana, kuid väga jõukad inimesed on suurema kriisi hirmus oma kontodel seisva raha pärast tõsiselt mures ning kindlam on see investeerida nn betooni, sest hoiused on riiklikult tagatud vaid piiratud ulatuses," selgitas Sooman.

„Sedasorti fenomeni ei kohta me ainult kinnisvarasektoris. Samal põhjusel on olnud pikalt tõusus börsid, ka Eestis müüdi äsja avatud Ferrari esinduses kahe nädalaga aastaplaan täis. Hirmuga on hakatud elama, nagu homset enam poleks," lisas ta.