Rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks: Soomes suureneb ebavõrdsus

Kalevi Sorsa sihtasutus avaldas teisipäeval raporti, milles toodi välja, et Soome ehitas heaoluriiki üles 1960ndate keskpaigast 1990ndateni, kuid 1990ndate keskel hakkas kasvama lõhe rikaste ja vaeste vahel ning see trend on hakanud aja jooksul kiirenema, kirjutab Yle.

Varasem uurimus näitas, et kümnele protsendile Soome rikkamatest kuulub umbes pool kogu varast riigis.

Uurimistöö autorid märkisid, et maksustamine pole aidanud seda trendi muuta.

„Sissetuleku ja vara lõhe vaatepunktist oleks loogiline kaotada ära erinevad maksude astmed ja muuta selle asemel kogu maksusüsteem progressiivseks," selgitasid majandusuuringute instituudi VATT teadur Marja Riihelä ja Tampere Ülikooli professor Matti Tuomala.

Uurimuses toodi välja, et haridus aitab ebavõrdust vähendada. „Kõrgharidus vähendab töö kaotamise riski ja lühendab töötuse perioodi," märkis sihtasutuse projektijuht Maija Mattila.