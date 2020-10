Rikkuse nurgakivi, mis viis Alar Tammingu hulluksmineku äärele

Pärast aasta möödumist oli Tamming oma ärides nii sees, et kahetses isegi jõule, kuna pühade ajal pole võimalik raha teenida. „Siis ma sain aru, et mu mõtted on natuke paigast ära ning mul oli piisavalt mõistust, et midagi ette võtta," märkis ta. „Suunasin kogu oma energia võimekate töötajate leidmisesse," rääkis Tamming lahendusest.

Loe ja kuula pikemalt Äripäevast.