Rikkusega uhkustanud bitcoini miljonäri ukse taha tuli relvastatud röövel

Enne röövi olevat ohver, kelle nime ei avaldatud, uhkustanud sellega, kui palju raha on ta teeninud bitcoini ja teiste krüptovaluutadega, kirjutab Norra meedia.

40ndates eluaastates mees oli parajasti oma Oslos asuvas korteris kui keegi andis uksekella. Kui ta ukse avas, siis seisis tema vastas mees, kes sihtis teda relvaga ja ütles: „Heida pikali või ma tulistan." Ohver pistis aga jooksu ja hüppas teise korruse rõdult alla tänavale.

Kuigi mehe nime ei avaldatud, siis on teada, et tegemist on ärimehega, kes juhib krüptovaluutaga tegelevat firmat ja tema isikliku vara väärtus on umbes kümme miljonit eurot.

Ohvri advokaat ei soovinud intsidenti lähemalt kommenteerida. Süüdistatav astub kohtu ette oktoobris.

Tänavu leidis Hollandis aset analoogne juhtum. Kolm politseinikeks riietatud meest tungisid Drenthe provintsis elanud mehe korterisse ja piinasid ohvrit, et tema bitcoinidele ligi pääseda. Rööv lõpuks siiski ebaõnnestus.

Üks bitcoin maksab praegu veidi üle 9000 euro.