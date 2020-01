Rimi alustas skandaalse Leedu paberitootja boikotti

Rimi Baltic lõpetas Grigeo toodete ostu Eestis, Lätis ja Leedus seni, kuni ei ole saadud kinnitust, et paberitootja on rakendanud kõik vajalikud meetmed keskkonnareostuse riskide kõrvaldamiseks.

Rimi kinnitab teates, et suhtub vastutustundlikkuse teemasse väga tõsiselt ning keskkonnasäästlikkusel on selles väga oluline osa. „Palume oma tarnijatel neid põhimõtteid järgida ning antud juhul tahame olla 100% kindlad, et kõik vead on kõrvaldatud,“ teatas Rimi Balticu juht Edgar Sesemann.

Kurski lahte puhastamata tööstusjäätmetega reostanud Grideo Klaipeda tehase toodangu ostmisest on loobunud viis Ikeale tooteid tarnivat Leedu mööblitootjat. Vilniuse lähedal asuvas Grigeo tehases toodetava WC-paberi, salvrättide ning paberkäterätikute ostust on loobunud Leedu jaeketid Iki, Norfa ja Senukai.

Maxima veel kaalub Grigeo toodete ostust loobumist.

Rimile kuulub 260 supermarketit Eestis, Lätis ja Leedus.