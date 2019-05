Rimi Eesti juht: Eestis ei saa olla äritegemine ainult eesmärk omaette

„Minult küsitakse tihti, et miks te tegelete nii palju kliendi harimise ja keskkonnateemadega – kindlasti on see lihtsalt turundus ja tegelikult te ju nii ei mõtle,“ rääkis Vaido Padumäe. „Minu aus vastus on, et see pole lihtsalt turundus ja mõtleme küll. Oleme võtnud tänavu keskkonnaprojekte läbi viies päris suure riske – näiteks ei postitanud me terve märtsikuu jooksul ühtegi kliendilehte. Teadsime, et kliendilehti loeb üle 90% neist, kes lehe oma postkasti saavad. Eriti hoolega aga jälgitakse seda, millised on toidukaupade hinnapakkumised. Riskisime sellega, et meie kliendid võivad minna konkurendi juurde, kui oma postkastist häid pakkumisi ei leia. Eksperimendi tulemus aga näitas, et kliendid jäid kodukauplusele truuks hoolimata otsepostituste ärajätmisest. Seetõttu tegime otsuse vähendada otsepostitusi ning võimalik, et tulevikus lõpetame kliendilehtede laialikande üldse ära.“

„Me kardame liiga palju võtta vastu otsuseid, mis võivad kliente ära viia, kuid mulle tundub, et tegelikult me alahindame veidi inimeste keskkonnateadlikkust,“ sõnas Rimi juht. „Ka meie kilekotieksperiment Saaremaa Rimides näitas, et kilekottide müügilt korjamine ei mõjutanud kaupluse valikut. Inimesed saavad väga hästi ilma kilekottideta hakkama. Kindlasti panustame ka edaspidi sellesse, et plastiku kasutamine Eestis väheneks.“

„Miks mitte katsetada ka sigarettide müügi lõpetamist toidukaupluses – teame, et tegemist on tootegrupiga, mille kasumimarginaal pole kõrge ning mis hävitab inimese tervist,“ märkis Vaido Padumäe.