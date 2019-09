Rimi juht : Balti riikide toidukaupade käibemaks on põhjendamatult kõrge

„Poolas on see vaid 6%, seetõttu on arusamatu, miks Balti riikides on käibemaks enam kui kaks korda kõrgem,“ rääkis Rimi Balticu juht Edgar Sesemann Leedu majanduslehele Verslo Žinios. “Erinevus tekitab hinnavahe Poolas ning Leedus ning vähendab Leedu ettevõtete konkurentsivõimet,“ tõdes ta.

Vastuseks Leedu osade poliitikute arvamusele, et suured jaemüüjad peaksid maksma ka suuremaid makse, märkis Sesemann, et maksude suurenemisel tõusevad ka hinnad ning valitsuse otsusel oleks tarbijatele otsene mõju.

Nimelt on valitsuskoalitsiooni kuuluv Leedu Poolakate Valimisnimekiri - Kristlike Perede Liit teinud ettepaneku, et riik peaks sotsiaalvajaduste katmiseks vahendite saamiseks maksustama pankade varasid ning suuri jaekette.

Leedus on toiduainetele rakendatud tavaline käibemaksumäär 21%. Lätis on käibemaksumäär 21%, kuid kohalikele köögi ja puuviljadele 5%. Eestis on käibemaksumäär 20%.