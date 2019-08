Rimi kasvab turust veidi aeglasemalt. Lätis valmistutakse Lidli tulekuks

Pärast suve saavad Lätis SuperNetto poed ümber tehtud. Seni on poodide ümberkorralduste tõttu Lätis makstud lõivu nii müügi kui turuosa mõttes, kuid tegevus on hädavajalik seoses kasvava konkurentsiga, kui Lidl tuleb 2020. aastal Läti turule. 2019. aasta lõpuks lubas ta Baltikumi jaoks e-äri platvormi käivitamist.

Baltikumis kasvas teises kvartalis Rimi müük aastaga 3,9 protsenti, 393 miljoni euroni. Müügikasvu vedasid kõrgemad hinnad, kuid nõrk koguselise müügi kasv. Logistikakulud on kasvanud palgatõusu ja Riias töös oleva lao rajamise tõttu. Et palgad on tõusnud, on ka poodide kulud kasvanud. Rimi intressi- ja maksueelne kasum kasvas 15,1 miljonilt eurolt 16,5 miljoni euroni, teatas ICA kvartaliraportis.

Teisis kvartalis kasvas Eestis jaekaubandusturg 6,5 protsenti, Lätis seitse protsenti ja Leedus 9,8 protsenti. Eestis aeglustus toiduhinnatõus, kuid kasvas Lätis ja Leedus. Hinnakonkurents on intensiivne ja promotsiooniaktiivsus on turul kõrge, märkis ettevõte. Seevastu Rimi Balticu promotsiooniaktiivsus kahanes.

Eestis kasvas Rimi müük (käibemaksuta) 5,4 protsenti, 97,9 miljoni euroni. Lätis kasvas müük kaks protsenti, 198,6 miljoni euroni. Leedus edenes müük 5,6 protsenti, 83,4 miljoni euroni. Tänavu kavatseb Rimi avada Baltikumis kokku 8-10 uut poodi.