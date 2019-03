Rimi: otsime väikeste poodide asukohti ka mujal Eesti suuremates linnades

Rimi on sisuliselt Tallinna kesklinna oma poodidega ära vallutanud.

„Meie kogemus näitab, et väikestel ekspresskauplustel on tiheda asustusega kesklinnas täiesti oma ostjaskond olemas. Tegemist on edukalt tegutsevate kauplustega,“ ütles Rimi avalike suhete juht Katrin Bats. „Seepärast oleme julgenud ka sinna kanti uusi poode rajada. Ilmselt on edu põhjuseks asjaolu, et inimestele sobivad kiirel ajal väikesed poed, mis võimaldavad aega kokku hoides kõige vajalikuma kaasa haarata.”

Ta lisas, et otsivad selliste väikeste poodide avamiseks pidevalt uusi asukohti ja seda mitte ainult Tallinnas, vaid ka mujal Eesti suuremates linnades.

Meloni Ärikeskuses Estonia puiestee 1 Rimi kaupluses on müügipinda 130 ruutmeetrit ja valikus ligi 1800 toodet.