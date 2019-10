Ringkonnakohus mõistis Allan Kiilile hüvitiseks üle 22 000 euro

Riigikohus rõhutas, et vaidlus tuleb lahendada lähtudes teenistussuhte lõpetamise ajal teadaolevatest asjaoludest ning vajalik on kontrollida, kas isik on rikkunud oma ametikohustusi. Riigikohtu hinnangul kahtlustuse esitamine hagejale, kostja tunnistamine kannatanuks selles kriminaalmenetluses ega hageja vahi all viibimine ei ole asjaolud, mis näitaksid, et hageja on oma ametikohustusi tahtlikult rikkunud, vaid üksnes seda, et hageja suhtes toimub kriminaalmenetlus ja esitatud on kahtlustus.

Advokaadi selgituste kohaselt rõhutas riigikohus ka seda, et üksnes isiku vahi alla võtmine kahtlusega, et ta võib olla pannud toime kuritegusid, ei anna alust pidada tõendatuks isiku ametikohustuste rikkumist. Samuti ei ole hageja kui avalikkuse tähelepanu all oleva riigile kuuluva äriühingu juhatuse liikme vahistamise kajastamine meedias asjaolu, mis tõendaks hageja kohustuste tahtlikku rikkumist või millest saaks sellist rikkumist eeldada.

Tallinna Sadam püüdis neid asjaolusid tõendada Tallinna Sadama kriminaalasja aluseks olevate süüdistuste ja tõenditega, kuid Kiili esindajad sellega ei nõustunud ja ei pidanud võimalikuks kriminaalmenetluses kogutud, aga kohtu poolt veel kontrollimata ja õiguslikult hindamata tõenditest lähtumist tsiviilõiguslikus vaidluses. Kohtud nõustusid selle seisukohaga.

Tallinna Sadamal on võimalik kohtuotsust vaidlustada kolmandat korda riigikohtus ja selle kaebuse veelkordne menetlusse võtmine eeldaks vandeadvokaat Aivar Pilve arvamuse kohaselt sellist menetlusnormide rikkumist või materiaalõiguse ebaõiget kohaldamist, mida riigikohus pole kahel varasemal korral tuvastanud.