Ringluses leidub haruldasi euromünte, mille hind võib nimiväärtusest olla tuhandeid kordi suurem

Mündipoe Aurea Regina juhataja Anneli Raikko sõnul on väärtuslikumad mündid need, mille tiraaž jääb alla miljoni. „Luxemburgil ja Maltal on tiraaž 300 000. Soomel on paar münti poolemiljonilise tiraažiga. Vatikanil on 100 000, San Marinol sel aastal 54 150. Belgial keskeltläbi 250 000," tõi ta välja. „Glamuuririigid on San Marino, Vatikan ja Monaco."

Monaco 2009. aasta 1-sendise, mille tiraaž oli 8000, hind võib ulatuda kuni 120 euroni olenevalt kulumisastmest. 2002. aasta 2-sendine võib aga maksta veel rohkem.