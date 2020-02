Riskide hajutamine kiirlaenufirmasid rahastavas ühisrahastusportaalis osutus silmapetteks

Mintoses investeerivad oma raha tuhanded eestlased, platvormil on antud enam kui 4,5 miljardi euro eest laene ning tegu on Euroopa suurima ühisrahastusplatvormiga. Kuid investoreid ei tea, et ligi pool seal pööritatavast rahast kuulub Mintose omaniku Aigars Kesenfeldsi firmadele: 704 miljonist laenueurost vaat et pool.

Loe lähemat Äripäevast.