Riskifondide tipptegija: keskpankade uljas rahatrükk ja raha väärtuse vähendamine teeb kullast parima investeeringu

Maailma suurima riskifondi looja sõnul on investorid olnud sunnitud ostma aktsiaid ning teisi varasid, lootes normaalset tootlust. Kokkuvõttes on nendes väärpaberite omanikke liiga palju ning nende tootlused vähenevad, vahendab USA investorite populaarne kanal CNBC.

„Need ei ole head investeeringud. Head investeeringud on need, mis pakuvad head tootlust ajal, mil raha väärtus langeb ning kohalikud ning rahvusvahelised konfliktid süvenevad- näiteks kuld,“ lausus Bridgewater Associatesi juht. Tema sõnul on suurema osa investorite portfellides selliseid investeeringuid vähe mis tähendab, et kui nad soovivad riskide vähendamiseks paremini tasakaalustatud investeerimisportfelli, peaksid nad sinna lisama just seda tüüpi varasid.

„Seetõttu usun, et kulla oma portfelli lisamine on nii riske maandav kui ka tootlust suurendav,“ märkis ta.

Dalio mõtteavaldus kergitas kulla hinda 0,7% 1 421 dollarini untsi eest.