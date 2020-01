RKAS vastab keskkonnaministri koristajate-kriitikale: enamik probleeme on juba lahendatud, mõnega veel tegeleme

Kokk tõi välja, et liialt sageli peavad tema töötajad osutama RKAS-i kinnisvarahalduri tähelepanu puhastusteenindajate töö puudustele. "On ka juhtumeid, kus pärast tähelepanu juhtimist puudused kõrvaldatakse, kuid edasi jätkub kõik vanaviisi. Probleeme on esinenud ka väliskoristuse, muruniitmise, lumekoristuse ja libedustõrje õigeaegse tegemisega," kirjutas keskkonnaminister.

Ka on keskkonnaministeeriumi haldusalasse jäävad asutused ministri sõnul korduvalt märkinud, et neid häirib vähene paindlikkus RKASi töökorralduses ja protseduurides. "See puudutab eelkõige ruumidest loobumist, kui asutuse vajadused vähenevad," põhjendas ta.

RKAS-i kommunikatsioonijuhi Mariliis Sepperi sõnul on nad nendest juhtumitest, millele keskkonnaminister tähelepanu juhtis, teadlikud. „Enamik neist on mõnda aega tagasi oma lahenduse juba leidnud, mõne osas tegeleme lahendustega,” lausus ta. Sepper selgitas, et RKAS-i leiab kõik teenusepakkujad läbi riigihangete.

„Arvestamaks paremini meie kliendi vajadusi ja teenusepakkujate võimalusi, toimuvad regulaarsed kohtumised operatiivseks tagasisideks, et vajadusel muudatusi teha. Harva, kuid siiski on ette tulnud ka teenusepakkuja vahetamist,” tõdes RKASi kommunikatsoonijuht.