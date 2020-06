RMK juht: rahamasina ehitamisega on läinud väga hästi

Ka metsamajandajad muretsevad Eesti metsa tuleviku pärast

Samas tõdes Kallas esmaspäevases usutluses Äripäeva raadiole, et ükskõik kelle mure Eesti metsa ja selle tuleviku pärast on täiesti õigustatud. „Ma väidan seda, et ei ole Eestis metsameest, kes seda muret ei jagaks ja seda õigustatuks ega põhjendatuks ei peaks,” märkis RMK juht.

Tema sõnul on nende hulgas nii need 700 inimest, kes on RMK palgal ja igahommikuselt riigimetsa tööle tulevad, kui ka ligi 7000 inimest, kes partnerlepingute alusel riigimetsas töötavad. „Metsa tuleb hoida, tuleb erinevatel põhjustel hoida: nii seda loodusrikkust ja -väärtust, mida metsad endas kannavad kui ka majanduslikku ja sotsiaalset väärtust, mida metsad täna meile pakuvad,” põhjendas ta.

Ühtlasi leiab Kallas, et see on müüt, et tänane metsamajandus on metsa ja loodust hävitav. „Lühike vastus on: ei ole,” sõnas RMK juht, viidates sellele, et kui kuskil mets maha võetakse, pannakse sinna ühel või teisel moel ka uus mets kasvama. „Tänu sellele on Eestis metsa pindala kaks korda suurem, kui ta oli sada aastat tagasi,” lausus ta.

Miks aga siiski tunnevad kohalikud kogukonnad ja looduskaitsjad, et asjad pole Eesti metsaga nii hästi nagu RMK seda usub olevat? „Ma arvan, et mõnevõrra konfliktsed on need erinevad ootused – on see siis kas raha teenimine või ümbritseva keskkonna hoidmine – vähemasti lühikeses perspektiivis, mida inimene tavaliselt oma igapäevaelu kõrval silmas peab,” märkis Kallas.

Ta ise peab suurimaks probleemiks seejuures, et ühiskond tervikuna tahab kõike saada väga kiiresti, mistõttu ei olla täna enam valmis endale tunnistama ka metsamajandamise põhitõde – et mets kasvab oma sada aastat –, kuigi aastasadu on inimesed seda teadnud ja seda oma elu loomulikuks osaks pidanud.