RMK leidis hea viisi, kuidas pakkuda tööst ilma jäänud inimestele täiendavalt tööd ja suurendada oma puhkekohtades ehitustegevust

Rebasmäe onni katuse vahetus Räpina-Värska puhkealal Foto: RMK

Kui eile kirjutas Ärileht, et RMK palkab kevadistele metsahooldustöödele kaheksaks nädalaks umbes 1700 inimest appi, siis nüüd on riigifirma otsustanud, et kuna RMK matkarajad ja külastusobjektid on sattunud eriolukorra ajal suvele omaselt kõrge külastuse alla, palkab ettevõte kvaliteetse metsapuhkuse võimaluste säilitamiseks täiendavalt töökäsi.