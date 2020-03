RMK soovib kanda riigieelarvesse üle 35 miljoni euro

RMK käive kasvas möödunud aastal 209,1 miljonilt eurolt 218,7 miljoni euroni ja ärikasum vähenes 88,9 miljonilt eurolt 75,6 miljoni euroni.

Lõviosa tuludest teenis RMK puidu müügist. Puidu müügihind püsis kõrgena eelmise aasta esimese poolaasta lõpuni, mistõttu on RMK-l mullusest aastast korralik ärikasum. 2019. aastal ulatus puidumüügi maht 3,9 miljoni kuupmeetrini. Müüdud puit jagunes järgmiselt: palk 47%, paberipuit 33%, küttepuit 16% ja hakkpuit 5%.

RMK nõukogu esimees Marku Lambi sõnul hindas nõukogu RMK 2019. aasta majandustulemusi väga heaks, mille kinnituseks on eelarves planeeritust pea kaks korda suurema kasumi teenimine. „Dividendide maksmise ettepanekut tehes rõhutasid kõik nõukogu liikmed üksmeelselt, et riigieelarve kohustuste täitmise kõrval on sama oluline teenitud rahast teine pool metsa tagasi panna, et ka tulevikus oleks võimalik tulukalt majandada,“ lisas Marku Lamp nõukogu otsust kommenteerides.

„Ülejäänud ärikasumi osas plaanib RMK teha 28,5 miljoni euro eest investeeringuid metsataimekasvatusse, teedesse ja kuivendussüsteemidesse. Samuti ostab RMK erametsa­omanikelt 5 miljoni euro ulatuses looduskaitsealuseid maid, kus haruldaste loodusväärtuste hoidmiseks on majandustegevus piiratud,“ lisas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Eelmise aasta teises pooles langes puidu müügihind Kesk-Euroopat laastava kuusekooreüraski ulatuslike kahjude ja sellest tuleneva puidu pakkumise kasvu tõttu kümnendiku võrreldes 2018. aastaga. Edaspidiseks prognoositakse puiduturul hindade stabiliseerumist: praeguste prognooside kohaselt on 2020. aasta käive 177,1 miljonit eurot ning ärikasumit plaanitakse teenida 25,2 miljoni euro ulatuses.