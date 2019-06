Robert Kitt: lähen homme tööle küll, aga mis ametipostile, seda ma ei tea

"Mis ma oskan öelda - see on risk, mida sa tippjuhina võtad, et ühel päeval koidab see päev kui su volitused otsustatakse lõpetada. See päev oli minul siis täna Swedbankis. See 4,5 aastat on olnud minu jaoks meeletu kogemus ja pole tõenäoliselt olemas pingelisemat, keerulisemat ja samas nauditavamat tööd kui see kui olla Eesti majanduse vereringe juures. See oli fantastiline aeg, mis sai nüüd lõpu," rääkis Kitt Ärilehele pärast Swedbanki teadet, et ta juhatuse esimehe kohalt tagasi kutsutakse.

Kuigi teates oli peenelt sõnastatud, et tema volitused peatatakse ajutiselt, ei pidanud Kitt ise vajalikuks keerutada, et esimehe koht teda enam - ka pärast sisejuurdluse lõppu - ei oota. "Ma jään panga juurde edasi, mitte panga juhina, aga mida täpsemalt on veel vara öelda," lausus Kitt.

Küsimusele, et kas ta homme tööle läheb ja mis ametipostile, otsis Kitt kaua vastust. "Ma ei oska öelda, aga tööle kindlasti ma lähen."

Ka küsimusele, millisest sisejuurdlusest käib täpsemalt jutt [Swedbank Balti panganduse juht ja Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitzi sõnul tingis tänase otsuse käimasolev sisejuurdlus] jäi nüüdseks endine pangajuht kidakeelseks. "Need asjad on kõik kommenteerimiseks nõukogule ja uuele juhatusele, sest juurdlusi on meil mitmeid käimas."

Kas Kitt ei karda, et seoses rahapesujuurdlustega on tal nüüd ikkagi nö tempel otsa ees ja pangandusega peab ta täielikult hüvasti jätma? "Eks seda näitab ka aeg. Ma pean nüüd natuke mõtlema kogu selle olukorra üle, kuidas siit edasi minna. Mina seda templit endale ei pane, aga teiste inimeste eest ma rääkida ei saa."