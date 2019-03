Kuidas on Browderi käivitatud Swedbanki rahapesuskandaal mõjutanud panga igapäevatööd?

Pank töötab iga päev. Inimesed ei pea muretsema oma hoiuste, uue kodu ostmise ega pensioniks raha kogumise pärast. Nagu aknast näha, kraanad on väljas. Majandus kasvab. Kõige raskem ongi see, et selline asi on käivitunud. Muidugi pole see jätnud tegevust puudutamata.