Rohelaenude buum jätkub. SEB finantseeris Pärnu ettevõtte rajatavaid päikeseparke

„Pangad finantseerivad meeleldi ettevõtteid ja projekte, mis vähendavad süsinikheitmete mõju keskkonnale. Roheliste investeeringute olulisus kasvab ning meil on hea meel kodupangana toetada oma klienti taastuvenergiaprojekti käivitamisel," kommenteeris tehingut Tatjana Vakulenko, SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht.

„Taastuvenergia turule tasub investeerida, see on suure tulevikuga valdkond. Päikesepaneelid paigaldame oma ettevõtte kinnistutele, mis pole põllumeestele välja renditud," lisas Metsagrupp OÜ juht Urmas Rahnel

SEB hinnangul on pangandussektoril oluline vastutus jätkusuutlikuma ärikeskkonna kujundamisel, sest läbi oma finantseeringute, investeeringute ja klientide mõjutame otseselt seda, millisesse tulevikku me panustame ja millist ettevõtlust soosime. Läbi roheliste finantseeringute panustame väiksema süsinikuheitega ärimudelisse ning jätkusuutlikusesse, sest just täna tehtavad valikud on need, mis defineerivad meie homsed võimalused.