Rootsi ametnikud üritavad USA-d veenda, et Swedbankile ei määrataks hiigelkaristust

Rootsi rahandusministri sõnul on nüüd vähetõenäoline, et mõni Rootsi suurpank saaks USAlt ränga karistuse. Swedbank on rasketes oludes, kuna pole teavitanud puudujääkidest rahapesuvastases võitluses. Kui suured need puudujäägid on, sellest peaks Rootsi finantsinspektsioon teavitama tuleval aastal.

See aga ei tähenda, et teema poleks päevakorral. Suurim küsimärk on selles, et kuidas Balti rahapesusse suhtutakse USAs, kus mitmed ametid uurivad Danske Banki ja Swedbanki. Kuna USA karistused võivad olla suured, on see oluline Swedbankile ja panga aktsionäridele.

Swedbank on Baltikumi panganduse turuliider. Kui Swedbank otsustab Baltimaadest lahkuda, nagu räägivad analüütikud ja Äripäeva peatoimetaja, siis on risk, et vene pangad võivad täita tühimiku. See pole ei Rootsi, USA ega Baltimaade huvides.

Swedbanki Balti rahapesuprobleemidel on poliitiline dimensioon. Ka panga värskel nõukogu esimehel Göran Perssonil, kes nimetati ametisse selle aasta juuni teises pooles, on suured poliitilised kogemused.

Rootsi rahandusministeerium on dialoogis USA kolleegidega Swedbanki teemal, ütles Rootsi rahandusmister Per Bolund Rootsi väljaandele Dagens Industri. Ta märkis, et kuna Swedbankil on Balti riikides oluline roll, siis tõenäoliselt arvestavad USA võimud seda panga kohta otsuse tegemisel.

“Meil on selged signaalid Balti riikidest, et Swedbank mängib nende finantssüsteemis olulist rolli,” rääkis ta. “Nad ei taha, et Swedbank lahkuks Baltikumist. Ma arvan, et see on asi, mida USA võimud otsustamisel arvestavad.” Seni on USAga asju ajanud ametnikud, kuid Per Bolund ütles, et ta on vajadusel valmis kaasa lööma.