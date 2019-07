Rootsi ärimogul: äriinimesed nuputavad, et mis on majandusega lahti

„Kui intresse on kärbitud ja jätkatakse majanduse elavdamisega, siis ei ole need just tugeva majanduse märgid,“ lausus ta Salzburgis Bloombergile. „Äriinimesed nuputavad, et mis on majandusega lahti.“

Wallenbergid on Rootsi investorite suguvõsa. Läbi Investor AB kuuluvad Wallengergidele enamusosalused näiteks SEB pangas, Atlas Copcos, ABB-s, AstraZenecas, Electorluxis ja Ericssonis.

Wallenberg rääkis vaid päev pärast Euroopa Keskpanga teadet, et nad valmistavad ette järgmist rahapoliitika lõdvendamise paketti. Keskpanga juht Mario Draghi ütles neljapäeval, et majanduse väljavaade läheb üha halvemaks.

Wallenbergide ettevõtted on juba kohanemas raskemate oludega. ABB müüs autotööstusele vähem tööstusroboteid. Electrolux on tollitariifide tõttu tõstnud külmikute hindu. Soome elektrijaamde varustuse tootja Wärtsila, mis ka osaliselt kuulub Wallenbergidele, hoiatas investoreid, et kliendid venitavad tellimustega seoses suurema majandusliku ebakindlusega.

„Paljud minu jälgitavad ettevõtted on teatanud, et neil läheb veidi kehvemini,“ lausus Wallenberg. Kuigi Euroopa keskpank esitas tõsise hoiatuse, ei räägi veel mitte keegi majanduslangusest. Aga pilt on hägune, märkis ta.