Rootsi ebatavaline suhtumine koroonaviirusesse võib tuua häid tulemusi. Kaasa aitavaid tegureid on mitu

Rootsi suhtub koroonaviirusesse teisiti kui muu Euroopa ja suur osa maailmast. Nende suhteliselt rahuliku reaktsiooni peaarhitektiks on Anders Tegnell. Tema sõnul on Rootsis viiruse levik stabiliseerunud.

Rootsi on jätnud oma koolid, jõusaalid, kohvikud, baarid ja restoranid avatuks. Valitsus on vaid palunud kodanikel käituda vastutustundlikult ja järgida sotsiaalse distantseerituse reegleid.

Maailmas on pandeemiale reageeritud erinevalt. Seda on tehtud olukorras, kus viiruse kohta on väga vähe teada. Ei ole ka teada, milline strateegia lõpuks kõige efektiivsemaks osutub. Isegi Rootsi eksperdid hoiatavad, et lõplikke järeldusi on vara teha. Kuid kuna suure osa majanduse kinni keeramine toob kaasa ka suure kahju, siis on Rootsi valik tekitanud teistes suurt huvi.

Üks osa sellisest lähenemisest on see, et Rootsil on üks maailma paremini töötavaid meditsiinisüsteeme. Neil ei ole üheski etapis olnud puudust meditsiinivahenditest ega juttu haiglate vastupidamisest. Meditsiinitelgid, mida on riigi eri paikadesse püsti pandud, on jäänud suures osas tühjaks.

Surmade arv

Pühapäevase seisuga oli Rootsis teada antud 1540 surmast, mis oli seotud Covid-19-ga. Ööpäevaga lisandus 29 juhtu. Seda on oluliselt rohkem kui mujal Skandinaavias, aga väga palju vähem kui Itaalias, Hispaanias ja Suurbritannias.

Tegnell ei ole ainus, kes Rootsis ütleb, et hullem on juba möödas.

"Trend, mida oleme viimastel päevadel näinud, on see, et meil on palju uusi juhtumeid, aga ei ole päevast kasvu. Olukord on stabiilne," ütles Karin Tegmark Wisell Rootsi tervishoiuametist. "Samasugust loogikat näeme ka intensiivravil olevate patsientide puhul," lisas ta.

Vaid kahe nädala eest oli pilt palju koledam ning peaminister Stefan Lofven käis välja idee, et valitsus peaks oma senise strateegia üle vaatama. Kardeti, et sureb tuhandeid inimesi. Eriti on seal muret tuntud selle üle, et hooldekodud ei ole kaitstud. Just see on toonud kaasa ka suurema suremuse kui naaberriikides.

"Hooldekodudes elevate inimeste kaitse oleks pidanud olema parem. Me peame vaatama, mis seal valesti on läinud," ütles Lofven eelmisel nädalal.