Rootsi endine peaminister toodi Swedbanki päästma ja puhastama

Swedbank, keda sarnaselt Danske pangale kimbutavad viimasel ajal mitmed rahapesujuurdlused – kokku viies riigis –, on endale võtnud ette puhastusmissiooni, kus terve rida seniseid juhte on välja vahetatud, kirjutab Rootsi riigitelevisiooni uudisteportaal SVT Nyheter.

Tänasest sai panga nõukogu endale uue juhi Rootsi endise peaministri Göran Perssoni näol. Persson oli Rootsi sotsiaaldemokraadist peaminister ajavahemikus 1996-2006. Oma esimeseks ülesandeks peab ta pangale uue tegevjuhi leidmist. Ta loodab, et sügiseks on sobilikud kandidaadid nõukogu ees.

Teadupärast jäi senine Swedbanki tegevjuht Birgitte Bonnesen oma tööst ilma 28. märtsil, tema ülesandeid asus täitma panga senine finantsjuht Anders Karlsson. Bonnesenile järgnes üsna pea, 5. aprillil ka tema kohalt vabastanud senine nõukogu juht Lars Idermark. Tema lahkumise järel täitis nõukogu juhi kohuseid ajutiselt selle aseesimees Ulrika Francke.

Persson on kindel, et pank tuleb tekkinud olukorrast välja ja suudab nö puhastuda. Seejuures tõdes ta, et tal seisab ees suur, raske ja oluline töö, et seda tagada.