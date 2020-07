Rootsi erinev lähenemine Covid-19 vastu võitlemisel on ettevõtetele kasuks tulnud

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Kuigi Rootsi lõdvemate piirangutega Covid-19 vastane võitlus on saanud kriitika osaliseks, näitavad viimasel kahel nädalal avaldatud Rootsi ettevõtete tulemused, et neil on läinud oodatust paremini.