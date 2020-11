Rootsi lehes imestati rahva lava ette kogunemise üle Tallinki laeval toimunud kontserdil

Klamydia esines eelmisel nädalal nii Baltic Princessil kui ka Victoria I-l. Sotsiaalmeedias on avaldatud esinemistest fotosid, millel on näha, kuidas inimesed on tihedalt omavahel koos ja mingist ohutu distantsi hoidmisest ei ole juttugi, vahendab Ilta-Sanomat.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd kommenteeris Aftonbladetile, et Baltic Princessi kontsert oli mõeldud vaid neile, kellel oli istekoht. Tema sõnul oli viimase poole tunni ajal tantsupõrandal liiga palju inimesi.

Nöjdi sõnul ei ole Soome ristluslaevadel piirangud sama ranged kui Rootsis.

„Ma tean, et Rootsis ei tohi tantsualal olla. Aga Soomes ja Eestis ei ole see keelatud,” ütles Nöjd Aftonbladetile.

Nöjdi sõnul võivad piirangud nüüd siiski muutuda. Eile ütles ta Ilta-Sanomatele, et Klamydia esinemiste järel kaalutakse ettevõttes reeglite karmistamist. Asja on kavas arutada täna.

„Meil on siin olnud vaid neli esinemist: kaks, mis olid nüüd, ja kaks, mis oleksid tulemas. Kaalume, kas jätame esinemised täielikult ära või teeme otsuse, et tantsipõrandale pannakse näiteks laudu ja toole,” ütles Nöjd.

Nöjdi sõnul võetakse praegu laevadele reisijaid 50% maksimaalsest mahutavusest ja reisijad peavad enne reisi kinnitama, et neil ei ole sümptomeid. Esinemisega ristlusel jagatakse reisijatele maske, erinevates kohtades laeval on saadaval käte desinfitseerimisvahend, pidevalt tuletatakse meelde distantsi hoidmise tähtsust ja ööklubidesse pääseb vaid nii palju rahvast, kui palju on istekohti.