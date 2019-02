Rootsi ministeerium kutsub järelevalve juhi Swedbanki tõttu vaibale

Rahandusministeeriumi ametnik Ulf Holm ütles, et Swedbanki puudutavaid süüdistusi võetakse väga tõsiselt ja viimaste sündmuste kohta oodatakse selgitusi järelevalve juhilt, kirjutab Bloomberg

Holmi sõnul eraldati järelevalvele eelmisel aastal lisavahendeid, et nad saaksid paremini jälgida raha liikumist ning küsisid aruannet novembriks.

Holmi hinnangul on hea, et finantsjärelevalve on enesekriitiliselt tunnistanud, et oleks pidanud suhtlema aktiivsemalt võimudega riikides, kus asuvad Rootsi pankade filiaalid.

„Rahapesu on tihti rahvusvaheline teema, millega on mitu riiki seotud," lausus Holm. „Piirideülene koostöö on vajalik."

Ta märkis, et kõik parlamendierakonnad toetavad valitsust olukorra ülevaatamisel ja keegi pole välistanud karmimate seaduste kehtestamist.