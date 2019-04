Rootsi päevaleht: Euroopa Keskpank on alustanud Swedbanki osas uurimist

Kuigi ei Euroopa Keskpank ega Rootsi finantsinspektsioon võimaliku uurimist uudisteagentuurile Reuters kommenteerida ei soovinud, on Dagens Hyheteri andmetel Rootsi finantsinspektsioon edastanud Euroopa Keskpangale Swedbanki koostatud raporti Eesti üksuses toimunu kohta.

Ajalehe allika kohaselt on Euroopa Keskpank huvitatud kui hästi Swedbanki Eesti üksus teadis, kes nende kliendid on. Samuti märkis allikas, et kõige tõenäolisemalt annab Euroopa Keskpank pangale paar kuud aega, et võimalike puuduseid kõrvaldada.

Kuivõrd Rootsi ei ole eurotsoonis, siis Swedbank ei kuulu Euroopa Keskpanga jurisdiktsiooni alla. Samas Swedbanki Eesti üksus jällegi kaudselt kuulub, seda enam et Eesti Swedbank on Eestis süsteemselt oluline pank.

Rootsi ringhääling SVT kajastas veebruaris, et Swedbanki ja Taani panga Danske Bank Eesti filiaali kontode vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 3,8 miljardit eurot kahtlast raha.

