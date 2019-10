Rootsi pangad on kaitses, Eesti omad ründamas

Rahapesuskandaali tõttu lahkuv Danske pank annab oma panuse kõigi ülejäänud pankade kasvu. Kõige suurema noosi saab LHV, kes ostis ära Danske eraisikute portfelli, mis koosneb peamiselt kinnisvaralaenudest. 11 000 kliendi ületulemine kasvatab LHV laenuportfell 40 protsenti.

"Eesti pangandusturg on kuskil viimase viie aasta jooksul tulnud nagu külmikust välja," sõnas Margus Rink. "Sellest külmikust väljumine viimase viie aasta jooksul on, ma arvan, kahel põhjusel olnud. Esiteks on Eestis tekkinud uued, kodumaisel kapitalil põhinevad väikepangad, millest võib-olla LHV ei olegi nii väike, aga meie Coop pangana kindlasti veel väike. Ja teiseks on mõju avaldanud rahapesuskandaal, mis on tinginud selle, et pangandusturul on uuesti tekkinud aktiivsus."

Swedbanki käes on endiselt umbes 40 protsenti turust, talle järgneb SEB umbes 25 protsendiga ning Luminor 15 protsendiga. LHV kasvatab end Danske laenuportfelli ülevõtmise tulemusel 10 protsendini ja Coop pank on jõudnud kahe protsendini.